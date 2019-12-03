Новое назначение в ПО "Азеригаз"

3 декабря 2019 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев назначил нового начальника отдела.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство, соответствующим приказом главы ПО, исполнение должностных полномочий заместителя гендиректора по продаже и эксплуатации возлагается на начальника отдела механики и энергетики Объединения Джахида Альсаф оглу Гусейнова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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