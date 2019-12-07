Epsilon получила дебит в 1 млн куб. м газа в сутки на скважине в Узбекистане

7 декабря 2019 09:39 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
"Евроцемент Груп" запустит новый цементный завод в Узбекистане в 2020 г.
Строительство 10:39
В Узбекистане идет строительство комплекса за $400 млн
Строительство 09:49
Узбекистан планирует председательствовать в ШОС в 2022 г.
Бизнес 09:25
США и Китай построят узбекский Голливуд
Строительство 09:11
"Эксимбанк" Малайзии может выделить Узбекистану льготный кредит
Финансы 6 декабря 19:30
ЕБРР, открывая новые офисы, надеется на дальнейшее расширение в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 6 декабря 19:22
Лента новостей
Компания Azpetrol открыла новый автозаправочный пункт
Транспорт 10:40
"Евроцемент Груп" запустит новый цементный завод в Узбекистане в 2020 г.
Строительство 10:39
Впервые в жизни посадил дерево - народный артист Азербайджана Александр Шаровский (ФОТО)
Общество 10:34
Турпоток из России в Турцию вырос более чем на 31 процент
Турция 10:32
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 10:32
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Туркменистан 10:30
БТК служит дополняющим элементом портовой инфраструктуры Азербайджана и Грузии - посол
Транспорт 10:25
Азербайджан выделит $7 млн для участия в донорских организациях
Финансы 10:15
Роб Собхани: Инициатива по посадке деревьев в Азербайджане станет моделью для других стран
Политика 10:15