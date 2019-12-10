Ежедневная добыча нефтепродуктов в республике в ноябре составила 776 тысяч баррелей

БАКУ/Trend/ - Ежедневная добыча нефтепродуктов в республике в ноябре месяце составила 776 тысяч баррелей. Из них 687 тысяч баррелей составила сырая нефть, 89 тысяч баррелей – конденсат, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

В сообщении также отмечается, что ежедневно экспортируется 577 тысяч баррелей сырой нефти, 82 тысячи баррелей конденсата, 26,4 тысячи баррелей других нефтепродуктов.

В рамках соглашения от седьмого декабря 2018 года, о сохранении ежедневной добычи нефти в объеме 776 тысяч баррелей, Азербайджан полностью выполнил взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 20 тысяч баррелей в сутки. Отметим, что в январе-ноябре текущего года среднесуточная добыча нефти составила 764 тысяч баррелей.

Министерство энергетики в ноябре представило в техническую комиссию Совместного мониторингового комитета ОПЕК ежедневные данные по добыче нефти.

Отметим, что шестого декабря текущего года, на VII встрече министров ОПЕК, было принято решение о сокращении ежедневной добычи нефти по ОПЕК + еще на 500 тысяч баррелей. С января следующего года Азербайджан должен вести ежедневную добычу нефти в объеме 769 тысяч баррелей.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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