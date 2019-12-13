Хорватия огласила ожидаемые объёмы поступления азербайджанского газа через IAP (Эксклюзив)

13 декабря 2019 08:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Хорватия ожидает получить примерно 2,5 миллиарда кубометров газа в год через Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), предполагающий поставки азербайджанского газа в Европу, сказали Trend в министерстве окружающей среды и энергетики Хорватии.

"Ионическо-Адриатический трубопровод соединит существующую газотранспортную систему Хорватии с системой Трансадриатического трубопровода (TAP) через территорию Черногории и Албании. Общая протяженность газопровода от Сплита (Хорватия) до Фиери (Албания) составляет 511 километров (длина хорватского участка - 252 километра). Планируется, что Хорватия получит около 2,5 миллиарда кубических метров газа в год через IAP с общей мощностью в 5 миллиардов кубометров в год", - сказали в министерстве.

Далее, в минэнерго отметили, что Хорватия считает Трансадриатический трубопровод важной частью "Южного газового коридора" и как один из трубопроводов, который обеспечит диверсификацию маршрутов и безопасность поставок для Европы.

Отметим, что трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы.

Трубопровод пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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