Компания BP презентовала книгу, посвященную АЧГ

БАКУ/Trend/ - Компания BP и ее партнеры по проекту «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) – Госнефтекомпания SOCAR, Chevron, INPEX, Equinor, ExxonMobil, TPAO, ITOCHU, ONGC Videsh Ltd (OVL) сегодня презентовали книгу, которая представляет собой крупное исследование, посвященное 25-летней истории новой нефтяной эры Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на компанию BP.

Книга посвящена 25-летию подписания ”Контракта века" 20 сентября 1994 года и является вкладом акционеров АЧГ в празднование этого знаменательного события в новой истории Азербайджана.

Вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли сказал, что данная книга послужит надежным источником информации о блоке АЧГ. В то время, как за последние 25 лет информация об АЧГ была частью почти всех публикаций, связанных с нефтяной промышленностью в Азербайджане и за его пределами, это первый раз, когда все аспекты этой замечательной истории были изданы как один впечатляющий сборник.

Он добавил, результаты того, что было достигнуто в данной сфере с 1994 года для Азербайджана, его народа, для таких компаний, как BP и других ее партнеров по контракту АЧГ, для тысяч местных жителей, которые работали и продолжают работать над проектами АЧГ, для сотен азербайджанских предприятий, которые были вовлечены в данный проект, являются экстраординарными.

190-страничная иллюстрированная книга рассказывает историю АЧГ в трех разделах:

1) Открытие и первоначальное развитие АЧГ в советский период;

2) АЧГ с 1994 года по настоящее время - появление первоклассных первичных и вторичных инфраструктур;

3) доходы Азербайджана от АЧГ - валютные резервы, растущие доходы государственного бюджета и Пенсионного фонда, растущее количество местных подрядчиков, способных обслуживать нужды нефтегазовой отрасли, устойчивые инвестиции в социальное развитие, осуществляемые BP и ее партнерами в рамках проекта АЧГ.

Книга издана тиражом в 500 экземпляров, все они будут представлены университетам и научным учреждениям, библиотекам и представителям деловых кругов.

Автором исследования и книги является Ильхам Шабан, ведущий бизнес-журналист и всемирно известный экономический аналитик, обладающий многолетним опытом и всесторонними знаниями в энергетической отрасли Азербайджана и ее эволюции, обусловленной не только внутренним спросом, но и геополитическими и геоэкономическими событиями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.