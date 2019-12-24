Президент SOCAR встретился с премьер-министром Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией в Тбилиси.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на SOCAR, на встрече была особо отмечена значимость масштабных проектов Госнефтекомпании Азербайджана в Грузии, которая играет важную роль в экономике этой страны.

Было отмечено, что правительство Грузии приветствует открытие нового многофункционального комплекса SOCAR Georgia Petroleum вблизи города Теркола. В ходе встречи, которая прошла в здании администрации правительства, также обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.