SOCAR о рекультивации земли, загрязненной нефтью

17 января 2020 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За последние десять лет компанией SOCAR было рекультивировано 1,7 тысячи гектаров земли, загрязненной нефтью, сообщает Trend со ссылкой на сообщение компании.

В сообщении отмечается, что на рекультированных территориях были построены такие объекты, как Бакинский Олимпийский стадион, Бакинская Высшая школа нефти, а также экологических парк.

«Экологической целью компании является очистка земель, загрязненных нефтью», - говорится в сообщении Госнефтекомпании.

Отметим, что деятельность Госнефтекомпании SOCAR заключается в поиске, разведке и разработке нефтегазовых месторождений на территории Азербайджана. Также в компетенцию компании входит добыча, переработка и транспортировка нефти, газа и газового конденсата, а также продажа нефти и нефтехимической продукции, газа на внутреннем и внешнем рынках.

В SOCAR функционируют три производственных объединения, один завод по переработке нефти и газа, два треста, один институт и т.д.

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