ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки

Министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, они не смогли договориться", - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что "сделки нет", встреча завершилась.

Будущее сделки ОПЕК+ и ее параметры должны быть согласованы со всеми участниками сделки. Об этом сообщил журналистам Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по итогам заседания министров ОПЕК+. "Чтобы это было эффективно, нужно, чтобы все поддержали это решение", - сказал Баркиндо, говоря о необходимости согласия всех стран на выполнение условий сделки ОПЕК+.

Ряд стран - участниц сделки ОПЕК+ в пятницу продолжат неформальные переговоры, сообщил Баркиндо. "Сегодня вечером у нас будет несколько неформальных встреч. Мы остаемся оптимистичны в вопросе, что нам удастся достичь соглашения", - сказал он, не уточнив при этом, о министрах и делегациях каких стран идет речь.

Министры стран ОПЕК+ по итогам сегодняшних переговоров договорились продолжать консультации о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти, сообщил Баркиндо. "Мы завершили встречу, но консультации продолжаются. Мы договорились их продолжать до тех пор, пока не будет принято решение", - сказал он.

Баркиндо отметил, что внутри картеля и стран "не ОПЕК" в целом есть согласие о необходимости содействия стабилизации мирового рынка нефти. По его словам, почти все страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении, поддержали предложение ОПЕК дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.

Министерский комитет по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ продолжит анализировать рыночные условия, добычу нефти и другие вопросы, а также сохранит полномочия по вынесению рекомендаций странам альянса.