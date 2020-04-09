Министры ОПЕК+ обсудили сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки
Министры ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки сроком на два месяца - май-июнь, но в последующие месяцы ограничения сохранятся, только в меньшем объеме. Об этом, как передает Trend, ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.
"План такой, что 10 млн баррелей - это сокращение на май-июнь. Затем до конца года квота снижается до 8 млн баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года - до 6 млн баррелей в сутки", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что переговоры продолжаются.
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