Министры ОПЕК+ обсудили сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

Министры ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки сроком на два месяца - май-июнь, но в последующие месяцы ограничения сохранятся, только в меньшем объеме. Об этом, как передает Trend, ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

"План такой, что 10 млн баррелей - это сокращение на май-июнь. Затем до конца года квота снижается до 8 млн баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года - до 6 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что переговоры продолжаются.