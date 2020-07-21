Нефть слабо дорожает на новостях по вакцине и ожиданиях по спросу

Энергетика 21 июля 2020 09:53 (UTC+04:00)
Нефть слабо дорожает на новостях по вакцине и ожиданиях по спросу

Мировые цены на нефть во вторник утром несколько растут, инвесторы обратили внимание на новости по разработке и испытаниям вакцины от коронавируса, оценивая перспективы по спросу на нефть. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 43,38 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,07% — до 40,84 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 0,12%, до 40,97 доллара за баррель.

Ранее британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса Оксфордского университета успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцина от COVID-19 разрабатывается Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca.

При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч, а число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 14,3 миллиона. Количество новых случаев заражения в США остается выше 60 тысяч после достижения рекорда в 77 тысяч на прошлой неделе, согласно данным университета Джонса Хопкинса.

Инвесторы продолжают оценивать прогнозы по спросу на нефть на фоне ситуации с пандемией и рисков второй волны заражений. Коронавирус и связанные с ним карантинные меры негативно отразились на спросе, торговле, производстве и перевозках в первой половине года, в текущем году аналитики прогнозируют снижение мирового ВВП. В свою очередь, такие ожидания влияют и на нефтяной спрос.

"С открытием крупных мировых экономик спрос на нефть должен подняться, особенно если вакцина вскоре станет доступной", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика ThinkMarkets Фавада Разакзада (Fawad Razaqzada).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ВВС США купят за $862 млн предназначавшиеся для Турции восемь истребителей F-35A
ВВС США купят за $862 млн предназначавшиеся для Турции восемь истребителей F-35A
Главы минобороны Турции и Катара обсудили сотрудничество
Главы минобороны Турции и Катара обсудили сотрудничество
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 203 тысячи
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 203 тысячи
Loading Bars
Лента новостей
ГЭЦ Азербайджана запустил демо-версию чатбота по COVID-19 Общество 10:50
Азербайджанский фильм назван лучшим в Великобритании, Сингапуре и Индии (ФОТО) Культура 10:49
Япония из-за пандемии призвала отказаться от поездок еще в 17 стран Другие страны 10:47
Выздоровела лечившаяся от коронавируса Назакет Теймурова Социум 10:43
В Страсбурге прошел марш в знак протеста против вооруженных провокаций Армении (ФОТО) Общество 10:40
Проведен тестовый экзамен и собеседование для желающих учиться в МГИМО Общество 10:34
Переход в диджитал: новые вызовы и возможности Экономика 10:33
ПВО ВВС Азербайджана уничтожили два тактических БПЛА Армении Нагорно-карабахский конфликт 10:25
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане увеличились ИКТ 10:22
В Азербайджане уменьшилось производство стройматериалов Бизнес 10:22
В 2020 году SOFAZ не осуществлял новых инвестиций в котирующиеся на бирже акции Энергетика 10:19
Италия получит из фонда восстановления экономики ЕС почти €209 млрд Европа 10:18
Среди нас есть лжепатриоты, толкающие людей на провокации - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО) Социум 10:16
Испания получит €140 млрд из фонда восстановления экономики ЕС после пандемии Европа 10:05
Галина Ниязова: Армения утратила доверие своих союзников из-за провокационной политики властей Политика 09:57
Нефть слабо дорожает на новостях по вакцине и ожиданиях по спросу Энергетика 09:53
Ускорение процесса цифровизации имеет особую важность в восстановлении экономики Азербайджана Бизнес 09:50
В Азербайджане уменьшился объем экспортных ж/д грузоперевозок Транспорт 09:42
В Австралии разработали цифровое решение для идентификации повреждений ветряных турбин Другие страны 09:39
Военный эксперт: Азербайджанская армия обладает способностью эффективно вести борьбу с противником Политика 09:38
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:37
Еще у пяти военнослужащих США в Японии выявили коронавирус США 09:36
Глава Евросовета назвал решающий критерий распределения бюджета ЕС Европа 09:35
В Институт зоологии Азербайджана поступают обращения в связи с созданием лягушачьих хозяйств Общество 09:23
Премьер-министр Ирака посетит Иран Политика 09:23
Операции по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане многократно увеличились Финансы 09:19
Машины скорой помощи активно производят в Казахстане Казахстан 09:19
AzIz обратилась в Кнессет с призывом немедленно возобновить работу парламентской ассоциации Израиль-Азербайджан Политика 09:18
Перерабатывающее предприятие Азербайджана сократило экспорт фруктовых соков за рубеж Бизнес 09:17
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане Строительство 09:16
Нацбанк реформирует валютный рынок Грузии Грузия 09:15
Азербайджанская строительная компания о ходе работ в многоэтажном здании в Баку Строительство 09:13
В Нахчыване увеличится производство колбасных изделий Бизнес 09:09
Макрон заявил, что ЕС фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет Европа 08:59
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июля В мире 08:58
Бойко Борисов: Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы Европа 08:56
Премьер Ирландии заявил, что бюджет ЕС включает €5 млрд для стран, пострадавших от Brexit Европа 08:45
Меркель заявила, что довольна итогами саммита ЕС, считает это "хорошим сигналом" Европа 08:29
В Минобороны России заявили о готовности новой вакцины от коронавирусной инфекции Россия 08:10
Генсек: Будет разработано новое соглашение о едином транзитном разрешении ТRАСЕCА (ИНТЕРВЬЮ) Транспорт 08:07
Лидеры ЕС на пятый день саммита достигли соглашения по восстановлению экономики Европа 07:44
В США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов США 07:37
Зариф привезет в Москву послание от Роухани для Путина Политика 07:30
Начались военные учения «Sea Breeze 2020» с участием грузинских военнослужащих Грузия 07:15
Число заболевших коронавирусом достигло 73 468 в Казахстане: 1 630 новых случаев Казахстан 07:11
В работе WhatsApp произошли сбои ИКТ 06:55
В Китае за сутки выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 06:36
Главы оборонных ведомств США и Южной Кореи обсудили вопросы безопасности в регионе США 06:16
CNN: Трамп направит сотрудников федеральных ведомств в Чикаго в свете роста преступности США 06:01
Ученые создали «неразрезаемый» материал В мире 05:47
Первый южнокорейский военный спутник успешно заработал на орбите Другие страны 05:29
В Китае намерены предпринять жесткие шаги в ответ на меры Лондона в отношении Гонконга Другие страны 05:15
Илон Маск раскрыл преимущества чипирования В мире 04:54
ВВС США купят за $862 млн предназначавшиеся для Турции восемь истребителей F-35A США 04:35
Боевик «Джон Уик» помог полиции задержать наркоторговца Европа 04:14
При крушении вертолета в Канаде погиб человек Другие страны 03:51
Посол Ирана заявил о заинтересованности Тегерана в новых российских вооружениях Политика 03:35
Сенат США утвердил Воута на пост главы административно-бюджетного управления Белого дома США 03:33
Суд расследует смерть мужчины после задержания в Бельгии Европа 03:15
Илон Маск ворвался в пятерку богатейших людей планеты В мире 02:57
WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson Другие страны 02:39
В Бразилии два министра заразились коронавирусом Другие страны 02:18
Дубль Роналду помог "Ювентусу" победить "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу Спорт 02:01
SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи Другие страны 01:49
В НБА не выявлено новых случаев заражения коронавирусом Спорт 01:35
Во Франции пять детей погибли в автокатастрофе Европа 01:17
В Южной Корее семь человек пострадали в результате утечки химикатов возле завода Другие страны 01:01
В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом Россия 00:44
Трамп считает ношение защитной маски проявлением патриотизма США 00:27
Власти Кипра разрешили приезжать на остров туристам из 50 стран Другие страны 00:16
ВОЗ: Около 230 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 00:06
В Мексике произошел взрыв на трубопроводе нефтегазовой компании Другие страны 20 июля 23:56
В Грузии от коронавируса умер 16-й пациент Грузия 20 июля 23:45
Американский самолет совершил жесткую посадку в Боготе Другие страны 20 июля 23:39
Сирийские ПВО открыли огонь по воздушным целям в небе Дамаска Арабские страны 20 июля 23:30
«Эвертон» прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ Спорт 20 июля 23:23
Главы минобороны Турции и Катара обсудили сотрудничество Турция 20 июля 23:13
Возраст Южно-Атлантической магнитной аномалии оценили в 11 миллионов лет В мире 20 июля 23:07
Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-2019 победителем Европа 20 июля 22:59
Граждане пишут Президенту: Гордимся, что у нас есть такой Верховный главнокомандующий, как Вы, сильная регулярная армия Политика 20 июля 22:47
В Китае завершили второй этап испытаний вакцины от COVID-19 Другие страны 20 июля 22:40
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 20 июля 22:31
Великобритания приостанавливает соглашение об экстрадиции с Гонконгом Европа 20 июля 22:19
Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing Европа 20 июля 22:09
Нацбанк: По итогам первого полугодия ВВП Казахстана сократился на 1,8% Финансы 20 июля 21:58
Кабмин Израиля утвердил соглашение с Кипром и Грецией по газопроводу EastMed Израиль 20 июля 21:49
Республиканцы призвали Трампа принять меры в ответ на кибератаки из Китая США 20 июля 21:38
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 203 тысячи Турция 20 июля 21:33
В Грузии разрешили социальные мероприятия под открытым небом Грузия 20 июля 21:28
Саммит ЕС подготовил компромиссный проект фонда восстановления после пандемии Европа 20 июля 21:22
Данные самописца со сбитого над Тегераном самолета успешно извлекли Общество 20 июля 21:16
Генсек ООН: полномасштабный конфликт между Арменией и Азербайджаном стал бы катастрофой Нагорно-карабахский конфликт 20 июля 21:06
Россия и Узбекистан обсудили возможное создание совместного лоукостера Россия 20 июля 21:02
Парламенты многих стран и международные организации выразили поддержку Азербайджану Политика 20 июля 20:58
Очередная серия шоу злословия т.н. "Национального совета" - оскорблениями никого не обделили (ВИДЕО) Политика 20 июля 20:49
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены новые квартиры в Ширване (ФОТО) Общество 20 июля 20:27
Некоторые противовирусные препараты дома принимать не рекомендуется - минздрав Азербайджана Общество 20 июля 19:28
В известном британском радио-шоу представлен репортаж о Евлахе – малоизвестные города мира Культура 20 июля 19:18
Некоторые предпочли единовременную помощь работе - Шахмар Мовсумов Общество 20 июля 19:17
Надир Зейналов: В больницы следует обращаться только тяжелобольным Общество 20 июля 19:09
Все новости