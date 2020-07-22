Исполнительный директор: COVID-19 не повлиял серьезно на инвестиционный портфель SOFAZ (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Стратегия управления активами Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) рассчитывается на среднесрочный и долгосрочный периоды с учетом его обязательств перед нынешним и будущими поколениями.

Об этом в интервью Trend рассказал исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) Исрафил Мамедов.

По его словам, изменения, произошедшие в мировой экономике под влиянием пандемии COVID-19, в отличие от многих других институциональных инвесторов, не повлияли на серьезном уровне на доходность и устойчивость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ).

"Естественно, что текущая ситуация всегда строго анализируется и если будет заложена основа для существенного пересмотра текущей стратегии, то произойдут соответствующие изменения, и в связи с этим общественность будет своевременно проинформирована.

Наряду с этим, строго отслеживая мировую экономику, глобальные финансовые рынки, будущие перспективы, в определенные временные интервалы вносятся соответствующие изменения в эту стратегию, что находит свое отражение в инвестиционной политике Фонда", - отметил он.

По словам Мамедова, с учетом указанных моментов, SOFAZ избрал достаточно консервативную стратегию по профилю риск-доходности.

Учитывая текущую рыночную ситуацию в 2020 году, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) не осуществлял никаких новых инвестиций в акции, котирующиеся на бирже, как это было в прошлом году.

По его словам, SOFAZ имеет инвестиционную стратегию, разработанную в соответствии с Инвестиционной политикой и Правилами для различных активов, и соответствующие инвестиции осуществляются в этих рамках. В текущем году, ожидается, что доля облигаций с более низким рыночным риском в суб-портфеле ценных бумаг с фиксированным доходом увеличится, и с начала года в этом направлении были сделаны соответствующие инвестиции", - отметил он.

По словам Мамедова, что касается взаимных фондов, инвестирующих в акции (частные акции), то в рамках инвестиционной стратегии, предусмотренной в первой половине года, был проведен всесторонний анализ состояния рынка и были сделаны инвестиции в соответствующий фонд.

"По суб-портфелю недвижимости также была выбрана временная позиция ожидания относительно новых инвестиций в течение года. В настоящее время SOFAZ внимательно следит за процессами, происходящими в мировой экономике и на глобальных финансовых рынках, и новые инвестиционные возможности для вышеупомянутых финансовых активов могут рассматриваться только после наблюдения за соответствующей рыночной конъюнктурой", - сказал Мамедов.

По словам Мамедова, активы SOFAZ к концу первого квартала 2020 года составили 41,349 миллиарда долларов, а к концу июня эти показатели увеличились на 1 873,8 миллиона долларов и составили 43,223 миллиарда долларов.

"В инвестиционной политике Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2020 год доля евро в валютной корзине снизилась с 35 процентов до 20 процентов, а вес доллара вырос с 50 процентов до 65 процентов. Здесь в качестве основной причины является то, что долгосрочные низкие или негативные процентные ставки на рынке евро, особенно в портфеле ценных бумаг с фиксированным доходом, могут создать дополнительные угрозы, а также то, что вес активов, выраженных в евро, в валютном распределении инвестиционного портфеля SOFAZ выше, чем в соответствующих авторитетных индексах на международных финансовых рынках, в международных валютных резервах", - сказал он.

По словам Мамедова, SOFAZ, инвестируя в различные финансовые активы, в том числе в различные регионы и сектора, обеспечивает диверсификацию инвестиционного портфеля, что, в свою очередь, способствует минимизации общих рисков валютных средств.

"Доводим до вашего сведения, что повышение рентабельности с минимизацией возможных рисков является основой инвестиционной стратегии SOFAZ, который постоянно проводит соответствующую работу по совершенствованию профиля риска/доходности инвестиционного портфеля. Для примера, если мы посмотрим на это в текущем году, то увидим значительное увеличение веса облигаций с более высоким кредитным рейтингом в суб-портфеле ценных бумаг с фиксированным доходом, сопровождающимся меньшим риском волатильности цен. Вместе с тем, осуществление инвестиций по другим финансовым активам также осуществляется с учетом существующей конъюнктуры рынка", - отметил Мамедов.

Как отметил Мамедов, в 2020 году SOFAZ профинансирует два социальных проекта - меры, связанные с социальными и жилищными вопросами вынужденных переселенцев, и «Государственную программу по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 годы», а также перечисления в государственный бюджет: "Так, в январе-июне 2020 года расходы бюджета SOFAZ составили 5,824 миллиарда манатов, в том числе расходы, связанные с перечислением в государственный бюджет, составили 5,675 миллиарда манатов. В то же время, в 2020 году Фондом обеспечиваются мероприятия, связанные с социально-бытовыми и поселенческими вопросами вынужденных переселенцев, и финансирование “Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы”. Финансирование каких-либо других социальных проектов в рамках бюджета фонда не предусмотрено".

По словам Мамедова, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) планирует увеличить долю высококачественных облигаций в 2020 году в портфеле ценных бумаг с фиксированным доходом, которые характеризуются меньшим риском волатильности цен.

"Для этого идет процесс замены корпоративных облигаций облигациями государства и государственных учреждений с высокими кредитными рейтингами на самых выгодных условиях купли-продажи", - подытожил он.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

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