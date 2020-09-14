Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с терминала Джейхан

Энергетика 14 сентября 2020 18:12 (UTC+04:00)
Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с терминала Джейхан
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