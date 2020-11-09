Нефть дорожает на 8% на новостях о вакцине от COVID

Мировые цены на нефть в понедельник днем растут на 8% на новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 7,88%, до 42,56 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI — на 8,37%, до 40,25 доллара за баррель.

Рост резко ускорился после выхода новости по вакцине от коронавируса. Компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19 и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.