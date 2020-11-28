В Грузии продолжается ряд разработок в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

БАКУ/Trend/ - Несмотря на общий экономический кризис, который также повлиял на энергетический сектор Грузии, 2020 год является знаменательным с точки зрения способности страны продолжить путь реформ.

Об этом Trend сообщил Директор секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач.

"Был принят концептуальный дизайн грузинского рынка электроэнергии и правила рынка электроэнергии, в которых установлены конкретные сроки и механизмы для активации конкурентного рынка электроэнергии с 2021 года", - сказал он.

По словам Копача, Энергетическая биржа Грузии и Государственная электросистема страны получили лицензии на управление соответствующими сегментами рынка.

"Кроме того, ведется интенсивная работа над другими вторичными правовыми актами, включая концепцию газового рынка. Она должна быть принята в октябре 2020 года, а в начале 2021 года последует разработка и принятие соответствующих рыночных правил", - добавил директор.

Как он отметил, также ведется ряд разработок в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, и ожидается, что в ближайшие годы этот процесс усилится.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)