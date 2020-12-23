Госкомитет Азербайджана внес ясность в вопрос задолженностей вынужденных переселенцев по газу

БАКУ /Trend/ - По информации, распространенной ранее ПО «Азеригаз», в результате неоплаты стоимости газа, использованного больше лимита (на каждого члена семьи 35 кубометров), выделенного государством 8 772 семьям вынужденных переселенцев, временно проживающим компактно в объектах, не обеспеченных индивидуально газом, на 24.11 2020 года у ПО «Азеригаз» образовалась задолженность в сумме 9 560 769 манатов.

В связи с этим в среду в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев сказали Trend, что Госкомитет ежемесячно и полностью оплачивает ПО «Азеригаз» газ, использованный по установленному лимиту 7 189 семьями вынужденных переселенцев, временно поселившихся и проживающих в объектах, не обеспеченных индивидуально газом.

Было отмечено, что вышеуказанная задолженность образовалась с 1 января 2010 по 24 ноября 2020 года в результате потребления газа выше установленного лимита. Для Госкомитета не предусмотрено выделение бюджетных средств по оплате газа выше установленного лимита. В связи с неоплатой за газ, подаваемый в котельные новых многоквартирных жилых домов, в Госкомитете отметили, что средства, подсчитанные за отопление и горячую воду для вынужденных переселенцев полностью оплачены в централизованном порядке за государственный счет в пределах норм, установленных на период до конца 2017 года. В данный момент обсуждаются возможности оплаты в том же порядке задолженностей, образовавшихся с 2018 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)