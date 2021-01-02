SOFAZ не планирует дополнительные изменения в валютном портфеле в ближайшем будущем

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) не планирует вносить дополнительные изменения в валютный портфель в ближайшем будущем, сказали Trend в Фонде.

"Как известно, в рамках своей инвестиционной политики в начале 2020 года SOFAZ изменил распределение своих валютных активов, уменьшив долю инвестиций в евро с 35 процентов до 20 процентов, а доля инвестиций в долларах увеличилась с 50 процентов до 65 процентов. Также, согласно инвестиционной политикe SOFAZ, инвестиции, выраженные в фунтах стерлингов, не должны превышать 5 процентов. Оставшиеся 10 процентов могут быть размещены в других валютах. В ближайшем будущем, SOFAZ не планирует вносить дополнительные изменения в валютный портфель", - сказали в SOFAZ.

Отметим, что SOFAZ был создан в 1999 году, на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы для строительства и реконструкции стратегически важных инфраструктурных объектов, а также для решения важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Ляман Зейналова)

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