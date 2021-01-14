После выхода на полную мощность TANAP будет получать 1,5 мдрд долларов дохода в год

БАКУ/Trend/ - После выхода на полную мощность TANAP будет получать 1,5 миллиарда долларов дохода в год.

Как сообщает Trend, об этом в ходе онлайн пресс-конференции сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

«После того, как TANAP и Трансадриатический трубопровод выйдут на полную мощность, TANAP будет получать 1,5 миллиарда долларов дохода в год», - сказал он.

Как отметил Дюзйол, на данный момент по TANAP транспортируется 32 миллиона кубометров газа в день. В 2020 году по TANAP в Турцию было поставлено примерно 5 миллиардов кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)