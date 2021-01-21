БАКУ/Trend/ - Соглашение по месторождению «Достлуг» - еще один вектор развития межконтинентальных проектов Азербайджана.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

«Я хотел бы подчеркнуть историю развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном. Эти отношения близко сложились именно в последние годы. За это время состоялись взаимные визиты президентов и сложились очень теплые отношения. Три года тому назад была подписана конвенция между пятью странами о разделе Каспийского моря. Мы все знаем, что 22 года достаточно интенсивно велись переговоры, но они не приводили к завершающей стадии. В конечном итоге, три года назад результат был достигнут - раздел произошел в соответствии с международными правами, согласно которым все страны: Азербайджан, Россия, Иран, Туркменистан и Казахстан пришли к общему соглашению. В основе этого лежит политическая воля, а также желание работать совместно, повышать товарооборот и укреплять отношения. У нас большие планы, которые касаются не только Азербайджана, но и стран, которые являются участниками наших энергетических проектов, поэтому Туркменистану будет очень выгодно и удобно присоединиться к нам. Это будет обоюдовыгодно не только для Туркменистана и Азербайджана, но и для всех стран, которые будут получать углеводороды из нашего региона. Туркменистан одна из самых богатейших в углеводородном плане стран», - сказал депутат.

Гулиев отметил, что соглашение по месторождению «Достлуг» очень эпохальное и значимое: «Это еще один вектор развития межконтинентальных проектов Азербайджана. Этот проект внесет огромный вклад в развитие экономики и Туркменистана, и Азербайджана».

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)