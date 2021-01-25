Нефть дешевеет на опасениях за снижение спроса

Мировые цены на нефть в понедельник утром несколько опускаются, ситуация с коронавирусом и карантинными ограничениями в мире вызывает опасения вокруг перспектив спроса на сырье. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,14%, до 55,17 доллара за баррель, мартовских — на 0,13%, до 55,34 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,08%, до 52,23 доллара за баррель.

"Признаки ослабления спроса (на нефть) сдерживают рынок", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ, которые указывают на ситуацию с карантином в Китае, Гонконге и Франции.

Опасения по ужесточению ограничений в связи с пандемией коронавируса в целом сдерживают ожидания по спросу на нефть. Так, ранее СМИ сообщали о возможности нового ужесточения карантина во Франции.

Кроме того, рынки беспокоит статистика по заражениям в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. За минувшие сутки в стране было выявлено 124 случая коронавируса, с середины месяца показатель превышает сто случаев в день — это соответствует статистике июля. Инвесторы опасаются, что празднование Нового года в Китае по лунному календарю может вызвать новый всплеск заражений.