Проект «Достлуг» является прецедентом для строительства интерконнекторов в Каспийском море - Бренда Шаффер

БАКУ /Trend/ - Недавно подписанный Азербайджаном и Туркменистаном меморандум о взаимопонимании по совместной разведке и разработке нефтегазового месторождения «Достлуг» в Каспийском море является прецедентом для строительства интерконнекторов в Каспийском море.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе радиопрограммы "John Batchelor show" сказала старший советник по энергетике американского Фонда защиты демократии (FDD) Бренда Шаффер.

«Это действительно важное событие для региона Каспийского моря. Это правильное решение начать совместную разведку и добычу на месторождении. Данный проект также является прецедентом для строительства интерконнекторов. Может быть, не полного Транскаспийского трубопровода из Туркменистана в Азербайджан, а внутрикаспийского трубопровода между месторождениями, что, по сути, может поспособствовать выходу туркменских углеводородов на западный рынок», - сказала она.

Отметим, что «Достлуг» - это новое название месторождения, которое находится на границе азербайджанского и туркменского секторов Каспийского моря. В Азербайджане оно ранее называлось "Кепез", а в Туркменистане - "Сердар".

Как ранее сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, в советское время азербайджанские специалисты проводили на этом месторождении разведочные работы, результаты которого позволяют поставить это месторождение по его запасам приблизительно в один ряд с таким месторождением, как «Карабах».

«Это нефтегазовое месторождение. Мы полагаем, что его запасы могут быть уточнены впоследствии при помощи современных методов сейсмической разведки и, возможно, разведочного бурения. Необходимо определить многие вопросы технического и коммерческого характера в связи с будущей разработкой месторождения. Меморандум является первым шагом на пути к этой цели. В то же время это, пожалуй, новая веха в истории развития отношений Азербайджана с соседним Туркменистаном, который является в этническом и конфессиональном отношении братской для нас страной. Видится значительный потенциал для развития отношений между нашими странами в сфере нефтегазовой промышленности. В этой связи символично новое название нашего совместного проекта – «Достлуг» (Дружба)», - подчеркнул он.

Как отметил Ахмедов, Азербайджан уже внес определенный вклад в этот проект открытием данного месторождения: «У нас имеется инфраструктура и трубопроводные коммуникации на Каспии, нефтепроводы и газопроводы, связывающие регион с рынками сбыта в Европе и других регионах. Это могло бы позволить сэкономить часть расходов, необходимых для транспортировки добытой продукции на международные рынки».

(Автор: Ляман Зейналова)

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