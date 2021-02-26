Узбекистан принимает меры для развития рыночных механизмов в электроэнергетике
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Несмотря на события в Армении, нужно идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху – Песков
Рост уникальных вредоносных ПО делает кибербезопасность как никогда актуальной - "Лаборатория Касперского"
В армии Азербайджана проведены мероприятия в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО/ВИДЕО)
Армяне уничтожили фактически все религиозные и исторические памятники на некогда оккупированных территориях - госкомитет Азербайджана
Ежегодно 26 февраля первый урок во всех учебных заведениях посвящается Ходжалинскому геноциду - министр образования Азербайджана
Первые экспонаты фонда Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана и Музея Победы (ФОТО)
Агрессия в отношении мирных жителей говорит только о слабости совершившего ее – российский эксперт о Ходжалинском геноциде
Трогательная история ребёнка, выжившего во время Ходжалинского геноцида, благодаря фонарику в руке… (ВИДЕО)
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)
Проводится работа по предоставлению компенсаций в связи с ущербом жителям Ходжалы - омбудсмен Азербайджана
Разделяем боль трагедии в Ходжалы с братским народом и правительством Азербайджана - посольство Ирана
В регионе сложилась новая реальность, однако Армения продолжает враждебную риторику - глава МИД Азербайджана
Международные организации должны дать справедливую оценку событиям в Ходжалы - глава МИД Азербайджана
Президент Ильхам Алиев проводит пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан впервые вспоминает Ходжалинскую трагедию как страна-победитель - ректор Университета ADA (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев на своей официальной странице в Facebook поделился публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Международная ассоциация «АзИз» провела мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению (ФОТО)
Виновные в совершении преступлений в Ходжалы должны понести справедливое наказание - украинский эксперт