Северный Парс - новый газовый хаб Ирана

Примерно в 120 км к юго-востоку от южной провинции Бушер, Иран владеет газовым месторождением, содержащим более 57 трлн. кубических футов газа. Северный Парс - одно из месторождений с высоким инвестиционным потенциалом, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

По оценкам, для этого месторождения потребуются инвестиции в размере 16 миллиардов долларов, в том числе 5 миллиардов долларов в сектор добычи и 11 миллиардов долларов в сектор переработки и сбыта (в основном заводы по производству СПГ).

Северный Парс был открыт в 1963 году после сейсмических исследований. Затем для разработки месторождения было пробурено 6 разведочных, оценочных и эксплуатационных скважин. Две иностранные компании, включая Exxon, отвечали за разработку North Pars. Все было остановлено в 1979 году, отмечает Shana.

На момент открытия, Северный Парс был крупнейшим газовым резервуаром в Иране. Инвестиции в Северный Парс ускорялись до тех пор, пока находящийся в совместном владении Южный Парс не стал главным приоритетом Ирана.

Сегодня Южный Парс находится на завершающей стадии развития, и пришло время начать разработку Северного Парса.

Краткий обзор Северного Парса показывает, что на данный момент пробурено 17 скважин, и на Северном Парсе установлено 26 морских платформ. Однако разработка и производство там еще не начались.

Северный Парс, производственная мощность которого равна четырем фазам Южного Парса, имеет мощность по добыче 3 600 кубических футов газа в сутки. Такая добыча потребует бурения 46 скважин. Уровень извлечения, предусмотренный для Северного Парса, составляет 61%.

Планируется, что газ North Pars будет использоваться на заводах по производству СПГ, чтобы Иран мог производить 20 миллионов тонн сжиженного природного газа в год.

Приоритетом для Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) после снятия санкций США является финансирование и привлечение рабочей силы для новых проектов, включая Северный Парс. Разработка Северного Парса предусматривается в четыре этапа, каждая фаза с производительностью около 1,2 млрд. куб. футов газа в сутки.

СПГ, произведенный на одной фазе этого месторождения, будет принадлежать Ирану, а выручка от продажи СПГ на двух других фазах будет принадлежать иностранному инвестору. Иностранная сторона будет иметь право продавать свой СПГ своим покупателям. Газ, добытый на одной из фаз этого месторождения, будет использоваться для бытовых нужд и закачки.

По оценкам, около 12 000 миллиардов иранских риалов потребуется для инфраструктуры, такой как коммунальные услуги, водоснабжение, пристань, подъездные пути, вертолетный центр, центры экстренной помощи и телекоммуникации.

Географическая интеграция осуществлена ​​на Северном и Южном Парсе, общая площадь которых составляет 46 000 га. Северный и Южный Парс занимают соответственно 16 000 га и 30 000 га.

Управление разведки NIOC и нефтегазовая компания Pars совместно проводят исследования для точной оценки запасов газа на Северном Парсе.

В случае если Северный Парс станет особой экономической энергетической зоной, можно будет предложить объекты инвесторам. Этот вопрос в настоящее время рассматривается.

На Северном Парсе также есть нефтяные пласты с плотностью API 12.

NIOC и Sinopec подписали в 2007 году соглашение на 16 миллиардов долларов на разработку месторождения Северный Парс в четыре этапа, но китайская фирма вышла из проекта.