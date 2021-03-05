В 2021 году Казахстан планирует выработать 109 млрд кВт.ч электроэнергии

В 2020 году Казахстан выработал 108 млрд кВт.ч электроэнергии при потреблении на уровне 107,3 млрд, что свидетельствует о полном обеспечении потребностей страны в электроэнергии, сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев в ходе заседания расширенной коллегии ведомства, передает Trend со ссылкой на министерство.

Как рассказал Ногаев, объем инвестиций, привлеченных в рамках рынка мощности в сектор генерации электрической энергии, в минувшем году составил более 82 млрд. тенге.

За счет республиканского бюджета в 2020 году реализованы 24 проекта на сумму 31,4 млрд. тенге, из них завершены 6 проектов (сумма – 3,6 млрд. тенге).

- Реализация 6 проектов позволила обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением около 120 тыс. человек, теплом - 18,1 тыс. человек и 10 социальных объектов. Налоговые поступления в бюджет составляют более 5 млрд. тенге, - пояснил министр.

Во время строительства было создано 902 рабочих места, в том числе 184 постоянных.

Для наращивания инвестиций в отрасль министерство увеличило предельный допустимый лимит с 10 до 30 млрд. тенге в год для модернизации, реконструкции и обновления электростанций.

В планах на 2021 год выработка 109 млрд кВт.ч. электрической энергии. Также ведомство продолжит работу по стимулированию строительства маневренных мощностей и реализации плана развития гидроэнергетики.

Наряду с этим Минэнерго разработало и утвердило план размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации с определением зоны, типа электростанции, необходимых объемов маневренных мощностей в зоне Единой электроэнергетической системе РК. Согласно плану определены перспективные площадки для строительства маневренных мощностей, а в конце 2021 года планируется проведение аукционных торгов по отбору инвестиционных проектов.

- Развитие маневренных мощностей является необходимым условием для обеспечения энергетической безопасности страны, учитывая растущее потребление электроэнергии и долю альтернативных и возобновляемых видов энергии в энергобалансе, - подчеркнул министр энергетики.