В 2021 году Казахстан планирует выработать 109 млрд кВт.ч электроэнергии

Энергетика 5 марта 2021 10:22 (UTC+04:00)
В 2021 году Казахстан планирует выработать 109 млрд кВт.ч электроэнергии

В 2020 году Казахстан выработал 108 млрд кВт.ч электроэнергии при потреблении на уровне 107,3 млрд, что свидетельствует о полном обеспечении потребностей страны в электроэнергии, сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев в ходе заседания расширенной коллегии ведомства, передает Trend со ссылкой на министерство.

Как рассказал Ногаев, объем инвестиций, привлеченных в рамках рынка мощности в сектор генерации электрической энергии, в минувшем году составил более 82 млрд. тенге.

За счет республиканского бюджета в 2020 году реализованы 24 проекта на сумму 31,4 млрд. тенге, из них завершены 6 проектов (сумма – 3,6 млрд. тенге).

- Реализация 6 проектов позволила обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением около 120 тыс. человек, теплом - 18,1 тыс. человек и 10 социальных объектов. Налоговые поступления в бюджет составляют более 5 млрд. тенге, - пояснил министр.

Во время строительства было создано 902 рабочих места, в том числе 184 постоянных.

Для наращивания инвестиций в отрасль министерство увеличило предельный допустимый лимит с 10 до 30 млрд. тенге в год для модернизации, реконструкции и обновления электростанций.

В планах на 2021 год выработка 109 млрд кВт.ч. электрической энергии. Также ведомство продолжит работу по стимулированию строительства маневренных мощностей и реализации плана развития гидроэнергетики.

Наряду с этим Минэнерго разработало и утвердило план размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации с определением зоны, типа электростанции, необходимых объемов маневренных мощностей в зоне Единой электроэнергетической системе РК. Согласно плану определены перспективные площадки для строительства маневренных мощностей, а в конце 2021 года планируется проведение аукционных торгов по отбору инвестиционных проектов.

- Развитие маневренных мощностей является необходимым условием для обеспечения энергетической безопасности страны, учитывая растущее потребление электроэнергии и долю альтернативных и возобновляемых видов энергии в энергобалансе, - подчеркнул министр энергетики.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Село Юхары Рефединли Физулинского района (ВИДЕО)
Село Юхары Рефединли Физулинского района (ВИДЕО)
Сегодня состоится внеочередной съезд правящей партии Азербайджана (ФОТО)
Сегодня состоится внеочередной съезд правящей партии Азербайджана (ФОТО)
Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США выступил с заявлением по случаю годовщины Ходжалинской трагедии
Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США выступил с заявлением по случаю годовщины Ходжалинской трагедии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Село Юхары Рефединли Физулинского района (ВИДЕО) Политика 10:44
Названа средняя ежедневная сумма переводов через платежные системы Нацбанка Казахстана Финансы 10:42
Цены на нефть растут на решении ОПЕК+ Энергетика 10:36
Туркменистан реализует проект «Единое окно для экспортно-импортных операций» на 2021-2023 гг. Транспорт 10:36
Вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков выплачено более 627 млн манатов Финансы 10:31
В Азербайджане упрощаются модель и содержание материалов выпускного экзамена для 9-х классов Общество 10:29
Представители Узбекистана и нидерландо-британской компании обсудили перспективы сотрудничества Узбекистан 10:27
В 2021 году Казахстан планирует выработать 109 млрд кВт.ч электроэнергии Энергетика 10:22
Драгоценные металлы в Азербайджане дешевеют Финансы 10:19
Среднемесячная зарплата работников в Баку в 2020 г. выросла почти на 7% Финансы 10:11
Казахстан начнет частичную реализацию нефтепродуктов через товарные биржи Казахстан 10:11
В Казахстане появится 5 новых нефтегазохимических заводов до 2025 года Казахстан 10:11
Россельхознадзор разрешает ввоз в Россию томатов с 6 узбекских предприятий Узбекистан 10:06
В Грузии произошло землетрясение Грузия 10:02
Узбекская компания по производству химпродуктов объявила тендер Тендеры 10:00
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:58
Сегодня состоится внеочередной съезд правящей партии Азербайджана (ФОТО) Политика 09:55
Объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан превысил 36 млн баррелей с начала года Энергетика 09:50
Цена на азербайджанскую нефть превысила $67 за баррель Финансы 09:41
Добыча нефти в Казахстане в 2021 году может быть увеличена до 86 млн тонн Энергетика 09:40
8 Марта, 8 лет и 8 лучших качеств NİRRİN Health&Spa (ФОТО) Социум 09:39
Оператор казахстанского месторождения Кашаган подготовит концепцию полномасштабного освоения Энергетика 09:39
Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США выступил с заявлением по случаю годовщины Ходжалинской трагедии Политика 09:26
Погибший генерал принимал участие в создании БПЛА - Сельчук Байрактар Политика 09:10
Иран экспортировал в Россию товаров в 2020 году на 105% больше, чем в 2019 году Иран 08:44
Представитель ВОЗ: COVAX и ВОЗ работают 24 часа, чтобы у Грузии вакцина была как можно скорее Грузия 08:40
857 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:37
ВБ и IFC реализуют 2 проекта техпомощи в энергетическом секторе Азербайджана Энергетика 08:24
Более 416 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 08:23
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне Политика 08:07
Темпы роста ВВП Китая в 2021 году по плану должны составить более 6% Другие страны 07:48
Индекс Nikkei упал на 2% Финансы 07:14
Глава Минобороны Турции назвал причины крушения вертолета на востоке страны Турция 06:35
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,6 млн человек Турция 06:06
Минторг США внес в черный список два министерства Мьянмы США 05:29
«Ливерпуль» впервые в истории проиграл пять домашних матчей подряд Спорт 04:53
Власти Австралии предупредили об угрозе цунами на острове Норфолк Другие страны 04:03
Илон Маск потерял $6,2 млрд по итогам фондовых торгов в США В мире 03:05
Власти Чили предупредили об угрозе цунами после землетрясение в Тихом океане Другие страны 02:04
В ЕС предложен проект о равной оплате для женщин и мужчин за равноценный труд Европа 01:09
От землетрясения в Греции обрушились стены двух домов Европа 00:48
В Канаде заявили, что одобрят вакцину фирмы Johnson & Johnson через несколько дней Другие страны 00:22
Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в Тихом океане В мире 00:08
Иран назвал решение ОПЕК+ сохранять текущие ограничения идеальным для апреля Иран 4 марта 23:53
Число погибших при крушении военного вертолета в Турции увеличилось до 11 человек (Обновлено) Турция 4 марта 23:36
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Турции Политика 4 марта 23:33
Президент Ильхам Алиев: Армения, если будет вести себя нормально, тоже сможет получить выгоду от реализации транспортных проектов в регионе Политика 4 марта 23:22
Спикер парламента Азербайджана выразила соболезнования турецкому коллеге Политика 4 марта 23:21
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал одним из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии Политика 4 марта 23:15
Президент Ильхам Алиев: Мы приглашаем государства-члены Организации экономического сотрудничества воспользоваться Зангезурским коридором Политика 4 марта 23:14
Президент Ильхам Алиев: Мы осуждаем неравное и несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися государствами Политика 4 марта 23:11
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы думаем о будущем Политика 4 марта 23:05
Президент Ильхам Алиев: Военная Победа, одержанная над Арменией на поле боя, была окончательно обеспечена политическим путем Политика 4 марта 23:04
Президент Ильхам Алиев: Сильная Турция – это сильный Азербайджан и все остальные союзники Политика 4 марта 22:59
Иран входит в десятку крупнейших производителей стали в мире Иран 4 марта 22:50
Азербайджан поддержал соглашение о продлении сокращений на добычу нефти в апреле (ФОТО) Энергетика 4 марта 22:44
Мы видим хороший прогресс в плане сокращения распространения вируса в Грузии - представитель ВОЗ Грузия 4 марта 22:13
Азербайджан не согласен с замечанием ВОЗ о закупке вакцин в рамках COVAX - Госагентство Общество 4 марта 21:56
Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ Казахстан 4 марта 21:55
При крушении военного вертолета погиб генерал турецкой армии (Обновлено) Турция 4 марта 21:32
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 4 марта 21:12
Сейчас Агдам - это огромное поле руин - репортаж ВВС (ВИДЕО) Политика 4 марта 20:52
В версии WhatsApp для компьютеров появилась функция звонков В мире 4 марта 20:31
Эксперт о случаях, когда в Азербайджане могут закрыться школы Общество 4 марта 20:25
На Южном Кавказе создана новая реальность – Митат Челикпала Политика 4 марта 19:32
Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрела свыше 100 обращений Политика 4 марта 19:29
Представители ИВ Агсуинского района навестили 20 семей шехидов и ветеранов войны Общество 4 марта 19:28
Отказываясь предоставить карты минных полей, Армения препятствует достижению устойчивого мира в регионе – азербайджанский депутат Политика 4 марта 19:07
Разминирование земель Азербайджана осложняется тем, что Армения отказывается предоставить карты минных полей - эксперт Политика 4 марта 19:02
Азербайджан делает все для создания новой транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе - сотрудник РАН Политика 4 марта 18:51
10 лет без Мязи… Вспоминая Эльчина Гамидова (ФОТО) Культура 4 марта 18:51
Село Кечикли Зангиланского района (ВИДЕО) Общество 4 марта 18:47
Долгожданное завершение нагорно-карабахского конфликта создает ряд новых возможностей - Мэтью Брайза Политика 4 марта 18:38
Литва заинтересована в привлечении грузинских инвестиций – литовский МИД Бизнес 4 марта 18:33
В Азербайджане услуги комплаенса становятся более актуальными - PASHA Bank Финансы 4 марта 18:27
Азербайджан заинтересован в укреплении экспортно-инвестиционного потенциала с Аргентиной Бизнес 4 марта 18:24
В Азербайджане изменились правила приема в колледжи Общество 4 марта 18:20
Казахстан определил приоритеты внешней политики Бизнес 4 марта 18:18
В Азербайджане подведены итоги процесса перевода студентов Общество 4 марта 18:15
Министерство молодежи и спорта отметило лучших в развитии паралимпийского движения Азербайджана (ФОТО) Спорт 4 марта 18:08
Мы хотели стать шехидами, а вернулись ветеранами – участник Отечественной войны (ФОТО) Общество 4 марта 18:07
Армяне в Азербайджане смогут жить лучше - депутат Милли Меджлиса Политика 4 марта 17:53
В Азербайджане изменились правила аттестации учащихся на уровне общего образования Общество 4 марта 17:51
Президент Узбекистана принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Узбекистан 4 марта 17:39
Президент Ильхам Алиев выступил на онлайн Саммите Организации экономического сотрудничества (ФОТО) Политика 4 марта 17:31
Казахстан нацелен на укрепление взаимодействия с экономическими и финорганизациями Финансы 4 марта 17:27
Балканский регион Туркменистана объявляет тендер на строительство центра отдыха Тендеры 4 марта 17:16
Казахстан и Азербайджан рассматривают вопрос совместного восстановления гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях Бизнес 4 марта 17:14
Минфин Азербайджана направил около 23 тысяч манатов на техобслуживание Бизнес 4 марта 17:14
Семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны предоставлено еще 30 квартир в Баку (ФОТО) Общество 4 марта 17:14
Добыча нефти ОПЕК+ может вырасти на миллион баррелей в сутки Арабские страны 4 марта 17:05
Россия и Азербайджан лидируют по импорту электроэнергии в Грузию Энергетика 4 марта 17:05
AccessBank объявляет тендер Тендеры 4 марта 16:59
На рынке Азербайджана провайдером коммуникационных услуг представлены уникальные решения ИКТ 4 марта 16:58
Минэкологии Азербайджана планирует реализацию проектов на освобожденных территориях - замминистра Бизнес 4 марта 16:57
В Азербайджане выявлено еще 314 случаев заражения коронавирусом, 124 человека вылечились Общество 4 марта 16:56
Народный артист Сабир Мамедов в образе Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 4 марта 16:50
Регулятор ЕС подтвердил безопасность вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna США 4 марта 16:50
В Баку увеличился объем реализованных в торговой сети продуктов питания Бизнес 4 марта 16:45
Фонд YAŞAT взял под опеку 4 261 члена семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана Общество 4 марта 16:44
Все новости