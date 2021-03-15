Консорциум TAP возвращает земли законным владельцам
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Фонд "YAŞAT" продолжает оказывать помощь членам семей шехидов и ветеранам Отечественной войны Азербайджана
Привлеченные к учениям войска ВС Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО)
ЕС и FAO оказывают Азербайджану поддержку в подготовке законопроекта об аграрных консультационных услугах
Французская Alstom заинтересована в участии в ж/д проектах на освобожденных территориях Азербайджана
Завершение строительства «Южного газового коридора» обеспечит источник газа для Северной Македонии – министр (ИНТЕРВЬЮ)
Британский журналист поделился впечатлениями об Азербайджане в статье, опубликованной в The Telegraph
National Geographic на своей странице в Instagram опубликовало фотографию Худаферинского моста (ФОТО)
Состоялся показ первого фильма из цикла «Формула власти. СНГ 30 лет» — проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)