В Туркменистане пройдет международный форум нефтегазового сектора

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане будет организован Международный форум по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор страны, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».

Форум пройдет 12-13 мая 2021 года в Ашхабаде, и на нем будут обсуждаться мировые и региональные тенденции развития топливно-энергетического сектора, реализация региональных проектов в данной сфере, в том числе строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Отмечается, что в ходе мероприятия планируется провести презентации и панельные сессии для обмена опытом и информирования участников о состоянии ключевых проектов, реализуемых в нефтегазовом секторе Туркменистана.

Форум проводится в целях привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, развития и укрепления международного партнерства между государственными организациями страны и международными нефтегазовыми компаниями.

В его работе планируют принять участие руководители и представители государственных структур Туркменистана и ведущих нефтегазовых компаний мира, крупнейших международных организаций и финансовых институтов.

Организаторами выступают государственные концерны Türkmengaz и Türkmennebit, госкорпорация Türkmengeologiýa, а также министерство финансов и экономики Туркменистана в партнерстве с хозяйственным обществом Türkmen Forum при поддержке британской компании GaffneyCline.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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