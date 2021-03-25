МЭА повысило прогнозы по нефтедобыче в Азербайджане на I квартал 2021 г.
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Участниками пресс-конференции в Туркменистане особо отмечена своевременность проведения Года мира и доверия
Принятие в ООН резолюции о COVID-19 по инициативе Азербайджана – это очередной успех нашей страны – депутат
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В экзаменах по приему на работу директоров школ в Азербайджане участвовало рекордное число кандидатов