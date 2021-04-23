Швейцария видит потенциал для укрепления связей с Азербайджаном в сфере ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Швейцария видит потенциал для укрепления связей с Азербайджаном в области энергетики.

Об этом Trend сказала посол Швейцарии в Азербайджане Мюриель Пеневер.

Она отметила, что это, в частности, касается таких секторов, как энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.

"В Швейцарии много поставщиков инновационных энергетических технологий. По мере развития данных технологий в Швейцарии и других странах, эти компании-поставщики видят растущие возможности на рынках, предлагающих привлекательные инвестиционные условия", – сказала Пеневер.

При этом она отметила, что развитие конкретных проектов сотрудничества между азербайджанскими и швейцарскими компаниями зависит от их взаимного интереса.

Сотрудничество в области энергетики занимает особое место в экономических отношениях между Азербайджаном и Швейцарией.

В связи с этим "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики между Азербайджаном и Швейцарией" служит расширению отношений в соответствующей сфере.

Напомним, что Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (СОКАР) имеет автозаправочные станции в Швейцарии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)