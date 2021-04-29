Добыча газа на месторождении «Шах Дениз» увеличилась
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Азербайджан вступил в период IV промышленной революции, основанной на искусственном интеллекте - минсвязи