Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери – Чираг – Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого мая составила 68,39 доллара за баррель, что на 1,2 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 67,75 доллара за баррель, что на 1,18 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 65,73 доллара за баррель, что на 1,26 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого мая составила 69,09 доллара, что на 1,21 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на седьмое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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