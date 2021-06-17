В Казахстане фактически отсутствует прогресс в разведке газовых месторождений - президент

БАКУ /Trend/ - В Казахстане фактически отсутствует прогресс в разведке и освоении газовых месторождений, в том числе по активам на Каспии.

Об этом в ходе совещания по вопросам развития газовой отрасли сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент подчеркнул, что действующая модель развития и управления отраслью требует обновления.

«Основные открытия углеводородного сырья за годы независимости пришлись на нефтяные месторождения. Прогресс в разведке и освоении газовых месторождений, в том числе по активам на Каспии, фактически отсутствует. Поэтому расширение ресурсной базы газа через проведение геологоразведочных работ является приоритетом для правительства и Фонда «Самрук-Казына», – подчеркнул Токаев.

По его мнению, особое внимание следует также обратить на повышение инвестиционной привлекательности отрасли. В рамках нынешней системы недропользователи не заинтересованы в увеличении производства газа и строительстве газоперерабатывающих мощностей.

Правительству поручено выработать подходы по привлечению инвестиций в производство газа.