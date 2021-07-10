IFC и ВБ готовы сотрудничать с Азербайджаном в реализации первых морских ветроэнергетических проектов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) и Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу ВБ, потенциально готовы сотрудничать с Азербайджаном в реализации первых морских ветроэнергетических проектов, сказала Trend представитель IFC в Азербайджане Алия Азимова.

"В апреле 2021 года IFC подписала меморандум о взаимопонимании с министерством энергетики Азербайджана, в соответствии с которым IFC и Всемирный банк в течение следующих 9-12 месяцев будут помогать министерству в оценке потенциала морской ветроэнергетики и разработке "дорожной карты" для страны. Следующий этап данного сотрудничества потенциально может включать концептуальную разработку и реализацию первых проектов", - сказала она.

Азимова отметила, что, помогая Азербайджану исследовать и развивать морскую ветроэнергетику с участием частного сектора, IFC и ВБ намерены поддержать энергетический переход страны и стимулировать конкуренцию в секторе энергетики.

"Кроме того, мы надеемся, что наша консультативная поддержка в сфере морской ветроэнергетики поможет укрепить сектор возобновляемой энергетики Азербайджана и будет способствовать дальнейшему применению передового международного опыта в процессе отбора и присуждения наград по проектам возобновляемой энергетики в целом", - добавила представитель IFC.

Отметим, что технический потенциал оффшорной ветроэнергетики в Азербайджане оценивается в 157 гигаватт, согласно анализу, предоставленному Программой помощи в управлении энергетическим сектором Всемирного банка (ESMAP). Это огромный потенциал, и реализуя его и переходя от нефти и газа к возобновляемым источникам энергии, страна сократит выбросы парниковых газов и снизит уязвимость перед изменчивыми ценами на топливо.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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