Министерство финансов США на год разрешило экспорт нефтяного газа в Венесуэлу

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США частично разрешило до 8 июля 2022 года экспорт и реэкспорт сжиженного попутного нефтяного газа в Венесуэлу. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Контрагентами американских организаций могут выступать венесуэльское правительство, государственная нефтяная корпорация PDVSA, а также компании, в которых PDVSA принадлежит половина и более акций. Тем не менее под запретом остаются торговые операции с другими лицами и организациями, попавшими в соответствующие санкционные списки США. Запрещены бартерные обмены на нефть и нефтяные продукты.

Управление отдельно добавляет, что от санкций за подобные сделки будут освобождены и иностранные организации. Американские власти указывают, что под попутным нефтяным газом они понимают газообразные углеводороды, в первую очередь пропан, стандартный бутан и изобутан.