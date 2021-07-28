Добыча нефти подразделением туркменского госконцерна превысила 350 тыс. тонн

БАКУ /Trend/ - Управление "Гамышлыджанебит" туркменского государственного концерна «Туркменнебит» добыло за полгода 361 400 тонн нефти, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz.

Ранее сообщалось, что в январе - марте на туркменских месторождениях "Шатут", "Керем" и "Алтыгуйы" было добыто и отправлено на переработку 113 963 тонны нефти.

В 2020 году госконцерн "Туркменнебит" добыл более 3,852 миллиона тонн сырой нефти, из которых более 3,695 миллиона тонн было поставлено на переработку.

В первом полугодии 2021 года план по освоению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана был перевыполнен на 15 процентов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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