Европейский инвестбанк выделит третий транш кредита для IGB до конца 2021 г.

Энергетика 11 августа 2021 16:20 (UTC+04:00)
Европейский инвестбанк выделит третий транш кредита для IGB до конца 2021 г.
Европейский инвестбанк выделит третий транш кредита для IGB до конца 2021 г.
Европейский инвестбанк выделит третий транш кредита для IGB до конца 2021 г.
Началось строительство 2 важных объектов в рамках проекта IGB
Началось строительство 2 важных объектов в рамках проекта IGB
Обнародованы капвложения MOL Group в «Азери-Чираг-Гюнешли»
Обнародованы капвложения MOL Group в «Азери-Чираг-Гюнешли»
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