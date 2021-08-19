В Костанайской области Казахстана строится первая ветровая электростанция

Первая ветровая электростанция «Ыбырай» строится в Костанайской области Казахстана, об этом сказал глава Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Сообщается, что мощность первой ветровой электростанции «Ыбырай» составляет мощностью 50МВт. Стоимость реализации проекта - 26,3 миллиарда тенге ($62 миллиона) и реализуется за счет частных инвестиций.

По словам Мухамбетова, на сегодняшний день установлено 7 из 16 ветроэнергоустановок, каждая из них мощностью 3,2 МВт.

«Построены повышающая подстанция 35/110 кВ, линия 110 кВ, линии 35 кВ до смонтированных ветроэнергоустановок и административно-жилая зона»,- сообщил глава региона.

Он также отметил, что ветрогенераторы поставляются из Китая. В ближайшее время начнётся монтаж оставшихся ветряков и линии электропередач.

«В рамках испытаний 17 августа произведен первичный пуск пяти ветроэнергоустановок. Продолжаются пуско-наладочные работы»,- подытожил Мухамбетов.