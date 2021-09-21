Цены на газ в Европе не будут бесконечно оставаться высокими - Eurogas

БАКУ /Trend/ - Цены на газ в Европе не будут бесконечно оставаться высокими, сказала Trend Бронаг Оаган - директор по коммуникациям Eurogas - ассоциации, представляющей европейские секторы оптовой, розничной торговли и распределения газа.

«Европейские рынки имеют встроенные финансовые инструменты, такие как договорные соглашения, для управления рисками волатильности цен. Текущие цены на газ показывают, что рынки работают: цены отражают спрос и предложение. Как высокие, так и низкие цены в равной степени можно наблюдать на эффективно функционирующих рынках. В ЕС здоровый баланс спроса и предложения и имеется большое разнообразие источников предложения. Поэтому мы уверены, что нынешние цены не будут преобладать бесконечно», - сказала Оаган.

По последним данным ICE, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет €73 за 1 МВт·ч, или $890 за 1 тыс. куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на лондонской бирже ICE представлены в евро за МВт·ч).

С начала торгов цена подскочила почти на 10%. На открытии стоимость газа составляла $790, а на максимуме достигла отметки $918.

Главная причина резкого роста цен на газ в Европе - его небольшие запасы в газохранилищах из-за холодной прошлогодней зимы и жаркого лета. В августе поставки газа в Европу сокращались на протяжении нескольких дней подряд после аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, что создало предпосылки для дефицита топлива и привело к росту цен.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn