БАКУ /Trend/ - Казахстан рассчитывает на продолжение сотрудничества с ЕБРР в сфере ВИЭ.

Об этом в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе встречи были обсуждены результаты деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества.

«Европейский банк реконструкции и развития является стратегическим партнером Казахстана. За годы сотрудничества банк инвестировал в нашу экономику более 8 миллиардов евро, реализовано около 300 проектов. Как мы знаем, в целом финансирование банка шло в различные отрасли, в особенности в сектор возобновляемых источников энергии. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества в сфере ВИЭ, для нас также очень важна реализация проектов в агропромышленном комплексе», – подчеркнул Токаев.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов в связи с развитием мировой экономики, включая влияние пандемии коронавируса, нестабильность на финансовых и товарных рынках.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо поделилась своим прогнозом роста мировой экономики и экономики Казахстана.