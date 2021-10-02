Группа Российского экспоцентра профинансирует инвестпрограмму Узбекнефтегаз

БАКУ/Trend/- Группа Российского экспортного центра (РЭЦ) профинансирует инвестпрограмму АО «Узбекнефтегаз» по увеличению геологоразведочных и буровых работ, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу РЭЦ.

Подписание меморандума состоялось на проходящем 29-30 сентября в Ташкенте Экономическом форуме Узбекистана-2021.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, члены группы РЭЦ АО “Росэксимбанк” и страховой агент “Эксар” окажут финансовую поддержку экспорту российской трубной продукции и нефтегазового машиностроения в объеме до 30 миллионов евро. Поставки будут осуществляться в рамках инвестиционной программы АО “Узбекнефтегаз” по увеличению геологоразведочных и буровых работ.

Российский экспортный центр – российский институт поддержки несырьевого экспорта, объединяющий несколько крупных компаний. РЭЦ входит в состав государственной корпорации ВЭБ.РФ, осуществляющей в Узбекистане ряд инвестиционных проектов.

Так, Министерство финансов Узбекистана заключило с корпорацией ВЭБ.РФ кредитное соглашение на 146 миллионов евро для модернизации 95 насосных станций в регионах страны. ВЭБ.РФ также выделил кредиты на закупку новых вагонов для метро Ташкента и транш на закупку спецтехники для узбекской лизинговой компании ООО СП Kamaz Asia Leasing.