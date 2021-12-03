Нефть дорожает на фоне гибкого подхода ОПЕК+ к ее добыче

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на гибкости подхода ОПЕК+ к добыче нефти. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent росли в цене на 1,54% — до 70,72 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,73% — до 67,65 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ 2 декабря решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Однако в связи с появлением штамма COVID-19 "омикрон" ОПЕК+ принял решение занять выжидательную позицию и продолжить мониторить рынок. В своем итоговом коммюнике альянс подчеркнул, что при необходимости будет готов незамедлительно действовать.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, которое приводит газета Wall Street Journal, результат соответствует прошлым решениям ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в условиях неопределенного спроса.

Обсуждения ОПЕК+ прошли на фоне новой волны опасений по поводу коронавируса, поскольку штамм "омикрон" представляет значительную неопределенность для рынков. По мнению экспертов южноафриканский штамм, вероятно, более устойчив к вакцинам, и ряд стран ужесточает транспортные ограничения.