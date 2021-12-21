Строительство ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы" завершится в ближайшие 2-3 года - министр

БАКУ /Trend/ - Строительство 140-мегаваттных гидроэлектростанций (ГЭС) «Худаферин» и «Гыз Галасы» на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана завершится в ближайшие два-три года.

Об этом на конференции на тему «Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня, завтра» сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что эти ГЭС будут способствовать превращению региона в зону «зеленой энергии».

"Один из наших основных приоритетов - реализация на освобожденных территориях Азербайджана ряда крупных проектов за счет иностранных инвестиций. Разработанная концепция зоны "зеленой энергии" создает четкую картину масштабных мероприятий для всех, в том числе для инвесторов, обеспечивая регион экологически чистой энергией", - сказал министр.

По его словам, первым примером "зеленых" иностранных инвестиций в этих областях является сотрудничество с bp по солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт.

"Еще один проект с иностранными инвестициями планируется реализовать в Кельбаджаре и Лачине. Документ с запросом информации был направлен инвесторам для изучения интереса к проекту ветроэнергетики мощностью 100 мегаватт", — сказал Шахбазов.

Министр добавил, что также ведется соответствующая работа по использованию гидроэнергетического потенциала на освобожденных территориях.

(Автор: Хаган Исаев)