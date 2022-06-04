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SOCAR проводит большую работу по цифровой трансформации – Ровшан Наджаф

Энергетика Материалы 4 июня 2022 12:19
SOCAR проводит большую работу по цифровой трансформации – Ровшан Наджаф

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ШУША /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR проводит большую работу по цифровой трансформации.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал в субботу временно исполняющий обязанности президента SOCAR Ровшан Наджаф в ходе специальной сессии «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий» в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

«SOCAR в рамках своей стратегии до 2035 года планирует трансформироваться в энергетическую компанию. Мы открываем новую эру в истории нашей компании. Несмотря на эту стратегию, работы по производству нефти и газа будут продолжены. Хочу также подчеркнуть, что наша компания имеет свои представительства в Турции, Грузии. Там ведутся крупные работы по цифровой трансформации, и эти работы проводятся и у нас в стране», - сказал Наджаф.

Он подчеркнул, что все поставленные перед SOCAR цели - как в области перехода в цифровую среду, так и в обеспечении энергетической безопасности - будут достигнуты.

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