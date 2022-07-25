Поставки газа с «Шах Дениз» в Турцию будут приостановлены

БАКУ /Trend/ - Поставки газа с азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» в Турцию будут приостановлены в августе этого года. Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении турецкой государственной нефтегазовой компании BOTAŞ, размещенном в Twitter.

«Из-за плановых ремонтных работ на трубопроводе «Шах Дениз» - Турция (Баку-Тбилиси-Эрзурум) с 14 по 28 августа 2022 года подача газа в национальную газораспределительную сеть с точки входа Тюркгёзю будет невозможной в течение 14 дней. Проблем в балансе спроса и предложения в национальной газораспределительной сети из-за плановых ремонтных работ не ожидается», - говорится в сообщении компании.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, в январе - июне 2022 года по Баку-Тбилиси-Эрзурум было транспортировано 10,236 миллиарда кубометров газа по сравнению с 8,368 миллиарда кубометров в аналогичном периоде 2021 года. Таким образом, транспортировка газа по Южно-Кавказскому газопроводу выросла за год более чем на 22,3 процента.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум пришлось 51,4 процента газа, транспортированного по магистральным газопроводам Азербайджана за первые шесть месяцев 2022 года, против 49 процентов в аналогичном периоде 2021 года.

В целом по магистральным газопроводам Азербайджана в январе - июне 2022 года было транспортировано 19,898 миллиарда кубометров газа по сравнению с 17,07 миллиарда кубометров газа в аналогичном периоде 2021 года (рост на 16,5 процента).

Отметим, что акционерами SCP Co являются: bp (29,99 процента), ЛУКОЙЛ (19,99 процента), TPAO (19 процентов), SOCAR (14,35 процента), NICO (10 процентов) и SGC (6,7 процента).

SCP функционирует с конца 2006 года, транспортируя газ с месторождения «Шах Дениз» в Азербайджан, Грузию и Турцию. Коммерческие поставки по расширенному участку трубопровода в Турцию начались в июне 2018 года, а в Европу - в декабре 2020-го.

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