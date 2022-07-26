Азербайджан предпринимает институциональные шаги в сфере "зеленой" энергетики - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал одной из первых стран, предпринявших институциональные шаги в области "зеленой" энергетики.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в эфире Азербайджанского телевидения (AZTV).

"Когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал специализированное государственное агентство в этой области, немногие страны планировали реализовать проекты в сфере ВИЭ в регионе", - сказал Джаббаров.

По его словам, государство вложило средства, создало подходы и рамки, исследовало пути интеграции с традиционной энергетикой.

"Когда к нам обращаются такие иностранные инвесторы, как Masdar, Aqua Power, BP или другие энергетические компании, действующие в Азербайджане, мы ведем с ними предметные, а не отвлеченные переговоры", - сказал Джаббаров.

Министр отметил, что Азербайджан принял в этом году важное решение не ограничиваться иностранными инвестициями в сфере ВИЭ.

"Наши госкомпании, в первую очередь SOCAR, а в случае принятия соответствующих решений на следующем этапе - "Азерэнержи", могут инвестировать в данный сектор. Азербайджан поддерживает и поощряет собственную экспертизу, участие госкомпаний в качестве инвесторов в нашем энергетическом балансе", - добавил Джаббаров.