bp достигла важной вехи в рамках проекта платформы «Центрально-Восточный Азери»

БАКУ /Trend/ - Компания bp, которая является оператором разработки блока месторождений «Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли» (АЧГ), достигла важной вехи в рамках проекта платформы «Центрально-Восточный Азери» (ACE), являющегося следующим этапом разработки АЧГ, передает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Как сообщается, bp безопасно и эффективно транспортировала и установила две буровые модули на строящейся верхней палубе ACE.

"Модуль MDSM весит 2350 тонн и имеет длину 43 метра, ширину - 20 метров и высоту - 20 метров, тогда как модуль DES весит 2400 тонн и имеет длину 32 метра, ширину - 22 метра и высоту - 80 метров. Они были построены на заводе в Биби-Эйбате. Общие строительные и пуско-наладочные работы в рамках проекта ACE в настоящее время находятся на пике: завершено около 75 процентов проекта. В нем задействовано около 5000 человек в Баку, ЕС и Великобритании, большинство из которых являются гражданами Азербайджана",- говорится в сообщении компании.