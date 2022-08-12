Объявлен крайний срок завершения первого этапа реализации IGB

БАКУ /Trend/ - Греческая компания AVAX, которая выполняет контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB), представила ICGB информацию с указанием конца августа в качестве крайнего срока для завершения работ по первому этапу, что позволит обеспечить скорейший запуск газопровода в коммерческую эксплуатацию, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на проектную компанию ICGB.

Как отмечается, это также включает в себя завершение установки автоматизированной системы (SCADA), необходимой для управления газопроводом.

«ICGB продолжает активно работать над выполнением необходимых требований для получения разрешения на эксплуатацию IGB, активно взаимодействуя и помогая всем учреждениям, которые привержены этому процессу. Все усилия по-прежнему сосредоточены на скорейшем вводе газопровода в промышленную эксплуатацию до начала предстоящего отопительного сезона. Интерконнектор, который может обеспечить почти все внутреннее потребление природного газа в Болгарии, находится на завершающей стадии реализации. Учитывая необходимость скорейшего коммерческого ввода трубопровода в эксплуатацию, ICGB рассчитывает на активную и последовательную институциональную поддержку», - говорится в сообщении компании.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

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