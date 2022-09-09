В Казахстане работают над увеличением мощностей производства битума

БАКУ /Trend/ - Казахстанский завод Caspi Bitum работает над увеличением производственных мощностей.

Об этом стало известно в ходе выездного совещания, проведенного председателем правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) в Атырау, передает в пятницу Trend со ссылкой на КМГ.

В совещании приняли участие руководство КМГ, Атырауского НПЗ (АНПЗ) и актауского битумного завода Caspi Bitum.

Как было отмечено в ходе совещания, в Казахстане спрос на битум до сих пор остается сезонным и увеличивается в летний период - во время активного дорожного строительства. В связи с этим, председатель правления М.Мирзагалиев поручил ответственным структурным подразделениям КМГ обсудить с уполномоченными госорганами возможность круглогодичного финансирования дорожно-строительных организаций (авансирования) со стороны государства. Это позволит сформировать на внутреннем рынке необходимые запасы битума к началу сезона дорожно-строительных работ.

Кроме того, на совещании был обсужден вопрос увеличения мощности завода Caspi Bitum в 1,5 раза, что в свою очередь позволит повысить производство высококачественного битума до 750 тыс. тонн в год. По данным Caspi Bitum, такая возможность увеличения объемов переработки нефти есть, в компании уже разработано предварительное технико-экономическое обоснование, специалисты приступают к проектированию.