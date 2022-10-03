IGB обеспечит гибкое энергоснабжение Болгарии – Кадри Симсон

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) обеспечивает столь необходимые альтернативные поставки газа и гибкое энергоснабжение Болгарии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Twitter написала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Она отметила, что IGB является своевременным проектом, замечательной вехой регионального сотрудничества и серьезным достижением инфраструктурной политики ЕС.

«Интерконнектор Греция-Болгария является европейским проектом, представляющим общий интерес, и финансирование ЕС - основа проекта. Это важное достижение для региона», — отметила еврокомиссар.

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз-2». IGB будет подключен к TAP, по которому газ с месторождения «Шах Дениз» поставляется на европейские рынки. Церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая 2019 года в Болгарии. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров газа в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

Twitter: @Lyaman_Zeyn