Азербайджан и Алжир расширяют энергетическое сотрудничество – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Алжир договорились развивать сотрудничество во всех возможных областях в сфере энергетики.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе пресс-конференции с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамедом Аркабом.

«Азербайджан и Алжир имеют богатую историю отношений, и энергетический сектор всегда был важной частью этого сотрудничества. Еще в 1960-х годах азербайджанские ученые, инженеры, нефтяники работали в Алжире, вносили свой вклад в развитие нефтегазового сектора страны. Сегодня мы продолжаем наше сотрудничество по многим направлениям. Мы договорились развивать наше сотрудничество по всем возможным направлениям в сфере энергетики. Мы обсудили сотрудничество в сфере нефти и газа, электроэнергетики. Возобновляемые источники энергии составили основную часть наших дискуссий», — сказал министр.

Шахбазов добавил, что они также обсудили текущие консультации в рамках ОПЕК+, поскольку Азербайджан и Алжир вносят большой вклад в совместную деятельность в рамках ОПЕК+, обеспечивая стабильность и баланс на мировом нефтяном рынке.

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