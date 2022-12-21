БАКУ /Trend/ - Азербайджано-румынская газовая сделка еще больше укрепит взаимовыгодное партнерство

Об этом сказал Trend в среду генеральный директор румынской консалтинговой компании SMARTLINK COMMUNICATIONS, глобальный аналитик, консультант и исследователь Раду Магдин.

«Азербайджанский газ является важным источником для диверсификации поставок энергоресурсов, энергобезопасности и энергонезависимости для Европы, в том числе Болгарии и Румынии. Война в Украине показывает, что зависимость Европы от России не может продолжаться в условиях нестабильности. Поэтому для ЕС вполне естественно искать жизнеспособные альтернативы, которые также позволили бы наладить долгосрочное сотрудничество в области «зеленой» энергетики», — сказал он.

Магдин отметил, что отношения Румынии с Азербайджаном основаны на соглашении о стратегическом партнерстве, подписанном в 2009 году. И по сей день существует неиспользованный потенциал в области экономики, в том числе торговли и энергетики, добавил он.

«Ключевым событием является недавно подписанное соглашение между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в сфере развития «зеленой» энергетики. Энергетика и транспорт являются чрезвычайно важными секторами сотрудничества для Румынии, которые могут выступать в качестве катализатора для дальнейших двусторонних инвестиций и отраслевого сотрудничества. Румыния воспринимает Азербайджан как уравновешивающую силу в регионе Южного Кавказа», - добавил он.

Напомним, что государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и румынская Romgaz 16 декабря подписали соглашение о поставках газа из Азербайджана в Румынию.

Соглашение предусматривает плановую транспортировку природного газа с 1 января 2023 года по Трансадриатическому газопроводу и далее по газовому интерконнектору Греция-Болгария.

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