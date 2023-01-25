Нефть умеренно дорожает

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут, свидетельствуют данные торгов. Котировки стабилизируются после падения днем ранее почти на 2%, при этом рынки ожидают недельную статистику по запасам нефти в США, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,29% — до 86,38 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,22%, до 80,31 доллара.

Во вторник нефть подешевела в пределах 2% на опасениях рецессии, которая может ударить по спросу.

Позже в среду инвесторы также ждут официальную статистику минэнерго США по недельным коммерческим запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют рост запасов за неделю по 20 января примерно на 1 миллион баррелей. В то же время в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за этот период выросли на 3,4 миллиона баррелей.

Рынки следят и за мерами ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка. Как сообщало агентство Блумберг, делегаты ОПЕК+ ожидают, что министерский мониторинговый комитет (JMMC) порекомендует альянсу сохранить текущий уровень добычи нефти. Сейчас заседания JMMC проходят раз в два месяца, а всего ОПЕК+ — раз в полгода. Ближайшие запланированы на 1 февраля и 4 июня соответственно.

"Цены на нефть пытаются компенсировать часть потерь… Но многое еще под вопросом", — сказал агентству рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).